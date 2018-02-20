ГМС Азербайджана задержала более 20 нелегалов из Южной Азии

Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана в период с 16 по 19 февраля 2018 года задержала 21 иностранного гражданина за нарушение миграционного законодательства, отмечается в сообщении ведомства.

«ГМС задержано 11 граждан Пакистана, 6 граждан Бангладеш и 4 граждан Индии, получивших разрешение миграционных органов на проживание в Азербайджане для осуществления предпринимательской деятельности, но не занимающихся таковой», - подчеркивается в сообщении.

По данным ведомства, указанные лица за нарушение заявленных целей пребывания в Азербайджане размещены в Бакинском центре содержания незаконных мигрантов и в настоящее время проводятся мероприятия по их выдворению из страны.

Н.Аббасова