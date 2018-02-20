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ТЭК 20.02.2018 22:10

Statoil в апреле отбуксирует самую высокую платформу для разработки глубоководного месторождения в Норвежском море

Рекордно высокая платформа Spar, построенная специально для разработки газового месторождения Ааста Ханстен (Aasta Hansteen) в Норвежском море, в ближайшее время будет доставлена на точку бурения, сообщила вице-президент Drift Nord Statoil Сири Эспедал Киндем на Киркенесской конференции во вторник.

"Платформа Spar высотой с Эйфелеву башню будет установлена в начале апреля. Мы с интересом будем следить за ее установкой, не каждый день буксируют такую высокую платформу", - сказала С.Киндем.

Вице-президент Drift Nord Statoil отметила, что газовое месторождение Ааста Ханстен расположено в 300 км от берега и на глубине 1,3 км. "Это самый глубокий проект на шельфе", - добавила она.

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Тэги: STATOIL, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ПЛАТФОРМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]