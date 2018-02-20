Coca-Cola делает ставку на небольшую тару, рассчитывая добиться органического роста выручки в 4%

Американская Coca-Cola Co., крупнейший мировой производитель безалкогольных напитков, рассчитывает в 2018 году на органический рост выручки на уровне 4%, сообщил главный исполнительный директор компании Джеймс Куинси в ходе телефонной конференции с инвесторами, посвященной квартальной отчетности компании.

Компания надеется, что добиться этого роста ей помогут высокие продажи напитков в небольших банках, которые приносят максимальный доход.

Эксперты ставят под сомнение целевой показатель органического роста выручки Coca-Cola, полагая, что отрасль может рассчитывать лишь на 2-3% подъем в этом году, с учетом сокращения спроса на газированные напитки в пользу более полезных напитков, пишет MarketWatch.

По словам Дж.Куинси, Coca-Cola рассчитывает на быстрое увеличение в ближайшие годы темпов роста спроса на напитки в небольшой таре, на долю которых приходится 10-20% объема продаж компании.

Компания начала продажу мини-банок (объемом 250 миллилитров) с напитками в США в 2010 году, отметил он. Высокий спрос на напитки в небольшой таре позволяет компенсировать общее сокращение объема продаж Coca-Cola, отметил Дж.Куинси.

Помимо этого, компания надеется, что новые вкусы диетической Колы, а также новый дизайн банок для них, помогут сократить потери этого бизнеса. Согласно данным Beverаge Digest, продажи диетической Колы в США в 2017 году сократились на 4,3%.

"Я не думаю, что лишь новые вкусы и дизайны банок приведут нас к результату, однако это, конечно же, будет еще одним шагом в верном направлении", - заявил Дж.Куинси.

Кроме того, по словам Дж.Куинси, Coca-Cola также рассчитывает на увеличение продаж за рубежом, в частности, в Индии и Бразилии.

В четвертом квартале прошлого года объем продаж газированных напитков остался на уровне предыдущего года, сообщила ранее компания. Продажи в сегменте чая и кофе увеличились на 2%, воды и спортивных напитков - также на 2%, соков и молочных напитков - снизились на 2%.

Органический рост выручки Coca-Cola в минувшем квартале составил 6%.