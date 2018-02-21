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Дальнее зарубежье 21.02.2018 07:45

Власти США продолжат быть "жесткими" в отношении России - Белый Дом

Президент США Дональд Трамп намерен и дальше быть "чрезвычайно жестким" в отношении России, заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

"В первый год он (Д.Трамп - ИФ) вел себя более жестко в отношении в России, чем (экс-президент США Барак - ИФ) Обама за восемь лет. Он ввел санкции, (...), перестроил нашу армию", - сказала она журналистам.

Она также добавила, что Д.Трамп "помог наладить экспорт энергоресурсов в Восточную Европу", "оставил и поддержал санкции, введенные администрацией Б.Обамы", "закрыл три российских дипломатических объекта в США".

"Он был чрезвычайно жестким в отношении России по разными поводам, и мы продолжим это делать", - отметила С.Сандерс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]