Президент США Дональд Трамп намерен и дальше быть "чрезвычайно жестким" в отношении России, заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.
"В первый год он (Д.Трамп - ИФ) вел себя более жестко в отношении в России, чем (экс-президент США Барак - ИФ) Обама за восемь лет. Он ввел санкции, (...), перестроил нашу армию", - сказала она журналистам.
Она также добавила, что Д.Трамп "помог наладить экспорт энергоресурсов в Восточную Европу", "оставил и поддержал санкции, введенные администрацией Б.Обамы", "закрыл три российских дипломатических объекта в США".
"Он был чрезвычайно жестким в отношении России по разными поводам, и мы продолжим это делать", - отметила С.Сандерс.
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