Мечети и церкви не должны досаждать людям звоном колоколов или громкими призывами к молитве, считают в Минрелигий Казахстана

Деятельность культовых учреждений должна вызывать у казахстанцев позитивные чувства, а не жалобы, считает министр по делам религий и гражданского общества республики Нурлан Ермекбаев.

"Если мечеть или церковь останутся без присмотра, если там мало прихожан, если она построена возле многолюдной улицы, но не обеспечена парковкой для автомобилей прихожан, если громкие молитвы или звон колоколов причиняют неудобство жителям близлежащих домов, тогда такое место будет порождать не позитивные чувства, а жалобы. К сожалению, такие жалобы к нам поступают", - сказал Н.Ермекбаев на заседании коллегии ведомства в среду.

По словам министра, "иногда мечети строятся в угоду моде, и не принимаются во внимание неудобства, которые доставляются местной общественности".

"В некоторых местах мечети и вовсе выставляются на продажу. Богоугодное дело - это не только строительство мечети или церкви", - сказал Н.Ермекбаев.

По его данным, из 3601 мечети в республике пустуют 84. Он подчеркнул, что для недопущения в будущем подобной ситуации и урегулирования процесса строительства культовых учреждений нужны стандарты строительства религиозных зданий.