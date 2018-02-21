Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0949 RUR   0.03 GBR   2.377 TRY   0.4466

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.68 Brent   64.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Фев 24 Фев 10°

СНГ 21.02.2018 16:13

В Бишкеке призывают Казахстан соблюдать закон и права человека в отношении подозреваемого в контрабанде киргизского депутата

В Бишкеке рассчитывают на беспристрастное расследование в отношении киргизского депутата Дамирбека Асылбек уулу, задержанного на прошлой неделе в Казахстане в ходе спецоперации против контрабандистов, заявил председатель парламента Киргизии Дастан Джумабеков.

" Д.Джумабеков направил письмо своему коллеге, председателю мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана Нурлану Нигматулину с просьбой оказать содействие в проведении расследования дела в рамках международных стандартов, а также содействовать организации встречи депутатов парламента Киргизии с Д.Асылбек уулу", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе парламента Киргизии.

По словам собеседника агентства, парламент Киргизии пристально наблюдает за мероприятиями в отношении задержанного депутата, осуществляемыми МИД республики и соответствующими правоохранительными органами.

"Выражаем надежду на беспристрастное расследование компетентными органами Казахстана с соблюдением норм закона и международных прав человека в отношении задержанных граждан Киргизии, в том числе и депутата Д.Асылбек уулу", - говорится в письме.

16 февраля в Казахстане в ходе спецоперации, направленной против контрабандной деятельности, были задержаны 35 человек. Среди задержанных в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в городе Алматы оказались должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также три гражданина Киргизии, в том числе Д.Асылбек уулу.

Вскоре после задержания Д.Асылбек уулу парламентская фракция "Кыргызстан", куда входит депутат, распространило заявление, в котором говорилось, "опубликованная в СМИ информация стала неожиданностью. По предварительным данным, есть информация, что депутат не имеет отношения к представленным обвинениям".

"Мы верим, что данный вопрос будет расследован компетентными органами Казахстана с соблюдением законов и не нарушая прав граждан Киргизии", - следует из текста заявления.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, КАЗАХСТАН, ДЕПУТАТ


Похожие новости


Киргизские депутаты поставили правительству "неуд" за подготовку к зиме Киргизские депутаты одобрили кандидатуру нового вице-премьера по экономике Киргизские депутат проведут в пятницу внеочередное заседание для формирования нового правительства Парламент Киргизии может в пятницу сформировать новое правительство Президент Киргизии призвал парламентариев отправиться в Гонконг и Турцию, чтобы узнать сведения о грузе разбившегося "Боинга" Президент Киргизии выступил против досрочного роспуска парламента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]