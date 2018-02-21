В Бишкеке призывают Казахстан соблюдать закон и права человека в отношении подозреваемого в контрабанде киргизского депутата

В Бишкеке рассчитывают на беспристрастное расследование в отношении киргизского депутата Дамирбека Асылбек уулу, задержанного на прошлой неделе в Казахстане в ходе спецоперации против контрабандистов, заявил председатель парламента Киргизии Дастан Джумабеков.

" Д.Джумабеков направил письмо своему коллеге, председателю мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана Нурлану Нигматулину с просьбой оказать содействие в проведении расследования дела в рамках международных стандартов, а также содействовать организации встречи депутатов парламента Киргизии с Д.Асылбек уулу", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе парламента Киргизии.

По словам собеседника агентства, парламент Киргизии пристально наблюдает за мероприятиями в отношении задержанного депутата, осуществляемыми МИД республики и соответствующими правоохранительными органами.

"Выражаем надежду на беспристрастное расследование компетентными органами Казахстана с соблюдением норм закона и международных прав человека в отношении задержанных граждан Киргизии, в том числе и депутата Д.Асылбек уулу", - говорится в письме.

16 февраля в Казахстане в ходе спецоперации, направленной против контрабандной деятельности, были задержаны 35 человек. Среди задержанных в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в городе Алматы оказались должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также три гражданина Киргизии, в том числе Д.Асылбек уулу.

Вскоре после задержания Д.Асылбек уулу парламентская фракция "Кыргызстан", куда входит депутат, распространило заявление, в котором говорилось, "опубликованная в СМИ информация стала неожиданностью. По предварительным данным, есть информация, что депутат не имеет отношения к представленным обвинениям".

"Мы верим, что данный вопрос будет расследован компетентными органами Казахстана с соблюдением законов и не нарушая прав граждан Киргизии", - следует из текста заявления.