Трамп-младший назвал нонсенсом любые разговоры о том, что его семья якобы получала выгоды от президентства отца

Сын президента США Дональд Трамп-младший отверг заявления о том, что он и его брат Эрик имеют преимущество в бизнесе в связи с тем, что их отец сейчас занимает должность американского президента.
Д.Трамп-младший в эфире индийского телевидения в среду заявил, что когда критики говорят о "получении нами выгоды от президентства Д.Трампа и тому подобный нонсенс, они забывают о стоимости сделок, которые мы не имели права совершать".
Сын американского лидера подчеркнул, что его отец на посту президента США не может заключать иностранные сделки в связи с нормами законов о коррупции.
"Мы страдаем от подобных ограничений, однако в итоге не получаем признания того, что поступаем правильно", - добавил Д.Трамп-младший.
По сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс, ранее Д.Трамп-младший прибыл в Индию для того, чтобы участвовать в рекламной кампании элитного жилья Trump Towers.
В настоящее время Д.Трамп-младший и его брат Эрик являются исполнительными вице-президентами компании Trump Organization. Нынешний президент США Д.Трамп занимал должность генерального директора компании до 2017 года.
Trump Organization совершает сделки в области недвижимости, а также работает с отелями и гольф-клубами. Компания действует в ряде американских штатов и в Индии, Индонезии и Панаме.
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