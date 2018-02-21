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Дальнее зарубежье 21.02.2018 15:58

Трамп-младший назвал нонсенсом любые разговоры о том, что его семья якобы получала выгоды от президентства отца

Сын президента США Дональд Трамп-младший отверг заявления о том, что он и его брат Эрик имеют преимущество в бизнесе в связи с тем, что их отец сейчас занимает должность американского президента.

Д.Трамп-младший в эфире индийского телевидения в среду заявил, что когда критики говорят о "получении нами выгоды от президентства Д.Трампа и тому подобный нонсенс, они забывают о стоимости сделок, которые мы не имели права совершать".

Сын американского лидера подчеркнул, что его отец на посту президента США не может заключать иностранные сделки в связи с нормами законов о коррупции.

"Мы страдаем от подобных ограничений, однако в итоге не получаем признания того, что поступаем правильно", - добавил Д.Трамп-младший.

По сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс, ранее Д.Трамп-младший прибыл в Индию для того, чтобы участвовать в рекламной кампании элитного жилья Trump Towers.

В настоящее время Д.Трамп-младший и его брат Эрик являются исполнительными вице-президентами компании Trump Organization. Нынешний президент США Д.Трамп занимал должность генерального директора компании до 2017 года.

Trump Organization совершает сделки в области недвижимости, а также работает с отелями и гольф-клубами. Компания действует в ряде американских штатов и в Индии, Индонезии и Панаме.

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Тэги: США, ТРАМП, СЫН, БИЗНЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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