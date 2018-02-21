Тегеран готов помочь Баку в укреплении мощи азербайджанской армии – министр обороны Ирана

Тегеран заинтересован в увеличении военной мощи Азербайджана и готов содействовать Баку в этом вопросе, заявил министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатеми.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял в среду А.Хатеми в Баку.

«Иран, как мусульманская страна, заинтересован в увеличении военной мощи Азербайджана и готов оказать любую помощь в этой области», - передает слова А.Хатеми пресс-служба Минобороны.

Иранский министр убежден, что в военной сфере имеется большой потенциал для сотрудничества Баку и Тегерана.

А.Хатеми добавил, что Иран признает территориальную целостность Азербайджана и поддерживает его справедливую позицию в решении конфликта.

З.Гасанов, свою очередь, поздравил своего коллегу с назначением на пост министра обороны и оценил его первый визит в этой должности в Азербайджан "как высокий показатель дружеских отношений между двумя странами".

«Нерешенность нагорно-карабахского конфликта создает серьезную угрозу региональной стабильности»,- отметил З.Гасанов.

Азербайджанский министр также выразил признательность иранской стороне за ее усилия в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

"В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по перспективам развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-медицинской и военно-образовательной сферах, организации взаимных визитов экспертных групп", - отмечается в сообщении Минобороны.

Ф.Исазаде