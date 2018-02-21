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СНГ 21.02.2018 16:48

Порошенко дает показания по делу Януковича

Президент Украины Петр Порошенко в среду днем начал давать показания в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в режиме видеоконференции из администрации главы государства.

В рамках судебного процесса среди 44 свидетелей обвинения уже были допрошены секретарь СНБО Украины, бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов, экс-премьер Арсений Яценюк, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-глава Службы безопасности Валентин Наливайченко, экс-глава Совета министров Крыма и экс-глава МВД Украины Анатолий Могилев и другшие.

Свидетелями со стороны обвинения также выступили бывший постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, бывший и.о. министра иностранных дел, посол Украины в Польше Андрей Дещица и еще ряд украинских дипломатов.

Показания в суде дали ряд бывших и действующих высокопоставленных военнослужащих.

Адвокаты В.Януковича заявили 138 свидетелей, из которых суд удовлетворил 16, которые могут быть допрошены в случае их прибытия на заседание.

Оболонский райсуд Киева начал рассматривать по существу уголовное производство по обвинению В.Януковича в государственной измене 26 июня 2017 года. 29 июня суд принял решение рассматривать это дело по специальной (заочной) процедуре в связи с неявкой обвиняемого в суд.

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Тэги: УКРАИНА, СУД, ПОРОШЕНКО, ЯНУКОВИЧ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]