Министр энергетики Азербайджана примет участие в церемонии закладки афганского участка газопровода TAPI

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов примет участие в церемонии закладки афганского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (TAPI), сообщает министерство энергетики Азербайджана.
"Церемония состоится 23 февраля. В этот же день начнется строительство ЛЭП Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, прокладка линии оптико-волоконной связи и строительство железнодорожного участка Сархадабад (Туркменистане)- Тургунди (Афганистан)", - отмечается в сообщении.
Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индия подписали инвестиционное соглашение по газопроводу TAPI на сумму $10 млрд для активизации деятельности по обновлению технико-экономического исследования и окончательной доработки маршрута газопровода в Афганистане.
В соответствии с соглашением, Туркменистан инвестирует около $25 млрд в реализацию проекта поставок природного газа на энергетические нужды Афганистана, Пакистана и Индии. Из этой суммы $15 млрд будет вложено в разработку месторождения газа, еще $10 млрд будет направлено на строительство участка трубопровода протяженностью 1 тыс. 680 км, соединяющего Афганистан, Пакистан и Индию с Туркменией.
Мажоритарной долей в TAPI Pipeline Company владеет ГК "Туркменгаз" (85%), по 5% компании владеют "Афганская газовая корпорация", пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.
Общая мощность газопровода 33 млрд кубометров газа в год, протяженность - 1 тыс. 814 км.
Ранее стоимость проекта оценивалась разными источниками в пределах $7-10 млрд.
Ресурсной базой для поставок природного газа по ТАПИ станет газовое месторождение "Галкыныш" на востоке Туркмении.
Б.Рустамбеков
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