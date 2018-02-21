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ТЭК 21.02.2018 16:19

Министр энергетики Азербайджана примет участие в церемонии закладки афганского участка газопровода TAPI

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов примет участие в церемонии закладки афганского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (TAPI), сообщает министерство энергетики Азербайджана.

"Церемония состоится 23 февраля. В этот же день начнется строительство ЛЭП Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, прокладка линии оптико-волоконной связи и строительство железнодорожного участка Сархадабад (Туркменистане)- Тургунди (Афганистан)", - отмечается в сообщении.

Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индия подписали инвестиционное соглашение по газопроводу TAPI на сумму $10 млрд для активизации деятельности по обновлению технико-экономического исследования и окончательной доработки маршрута газопровода в Афганистане.

В соответствии с соглашением, Туркменистан инвестирует около $25 млрд в реализацию проекта поставок природного газа на энергетические нужды Афганистана, Пакистана и Индии. Из этой суммы $15 млрд будет вложено в разработку месторождения газа, еще $10 млрд будет направлено на строительство участка трубопровода протяженностью 1 тыс. 680 км, соединяющего Афганистан, Пакистан и Индию с Туркменией.

Мажоритарной долей в TAPI Pipeline Company владеет ГК "Туркменгаз" (85%), по 5% компании владеют "Афганская газовая корпорация", пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Общая мощность газопровода 33 млрд кубометров газа в год, протяженность - 1 тыс. 814 км.

Ранее стоимость проекта оценивалась разными источниками в пределах $7-10 млрд.

Ресурсной базой для поставок природного газа по ТАПИ станет газовое месторождение "Галкыныш" на востоке Туркмении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: TAPI, ЦЕРЕМОНИЯ, МИНИСТР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]