Китай остался крупнейшим торговым партнером ФРГ, Россия - на 12-м месте

Крупнейшими торговыми партнерами Германии по итогам 2017 года стали Китай, Нидерланды и США, Россия находится на 12-м месте, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).
Китай занимает первую строчку в этом списке уже второй год подряд. В прошлом году торговый оборот (экспорт и импорт) между двумя странами составил 186,6 млрд евро.
Объем торговли с Нидерландами равнялся 177,3 млрд евро, с США - 172,6 млрд евро.
Франция в минувшем году опустилась на четвертое место со второго в 2016 году. Между тем в период 1975-2014 гг. она являлась крупнейшим торговым партнером Германии, отмечает Deutsche Welle.
Торговый оборот между Россией и Германий в 2017 году составил 57,2 млрд евро, при этом объем экспорта в РФ равнялся 25,8 млрд евро, а импорт в Германию - 31,4 млрд евро.
Объем торговли с Украиной, которая находится на 43-й строчке, составил 6,6 млрд евро, в том числе на германский экспорт пришлось 4,3 млрд евро. Казахстан занимает в списке 52-е место (4,8 млрд евро), Белоруссия - 70-е место (1,9 млрд евро).
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