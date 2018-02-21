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СНГ 21.02.2018 17:18

Путин 1 марта огласит послание Федеральному Собранию - Песков

Президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с посланием в следующий четверг, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я могу подтвердить, что послание действительно будет оглашено президентом 1 марта", - сказал он журналистам в среду.

По словам Д.Пескова, в четверг пресс-служба Кремля объявит о начале аккредитации журналистов на это мероприятие.

В целом, говоря о графике В.Путина, его пресс-секретарь заметил, что в среду глава государства работает в Ново-Огарево, где продолжает подготовку к посланию.

Долгое время президент традиционно обращался с посланием к парламенту в конце года. Это мероприятие - конституционная обязанность главы государства. В соответствии со статьей 84 Конституции президент "обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства".

В истории современной России глава государства оглашал послание парламенту 23 раза, из них В.Путин - 13 раз.

Тем не менее, в 2017 году послания В.Путин Федеральному Собранию не было.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что это не противоречит законодательству. "Никакой законодательной обязанности оглашения послания до географического завершения года нет, в Конституции или иных законодательных актах это не прописано. Есть обязанность президента оглашать послание по итогам года, послание по году. Это Послание будет оглашено", - заявил он в конце января, отвечая на вопросы журналистов.

В истории президентских посланий были и другие исключения. Так, в 2014 году В.Путин вопреки традиции обращался к Федеральному Собранию дважды: кроме регулярного послания в конце года, 18 марта В.Путин собрал парламент внепланово, чтобы объявить о вхождении Крыма в состав России.

Оглашение послания проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца и начинается обычно в полдень. По традиции, на него, кроме членов Госдумы и Совета Федерации, приглашаются, в том числе, руководители регионов, члены правительства, ЦИК, Общественной и Счетной палат, представители основных конфессий, представители крупнейших СМИ.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПОСЛАНИЕ


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