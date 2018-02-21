Лавров о ситуации в Африне: нужно, чтобы все внешние игроки осознали необходимость диалога с Дамаском

Глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с ситуацией в Африне призвал всех внешних игроков осознать необходимость диалога с Дамаском на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны.
"Необходимо, чтобы все без исключения внешние игроки, особенно те, у которых есть присутствие внутри Сирии, все-таки осознали необходимость начала диалога с сирийским правительством в рамках не раз подтвержденного Советом Безопасности ООН принципа суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Словении, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Он подчеркнул, что урегулировать ситуацию в Африне можно исключительно на основе данного принципа.
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