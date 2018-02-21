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Дальнее зарубежье 21.02.2018 19:43

Лавров о ситуации в Африне: нужно, чтобы все внешние игроки осознали необходимость диалога с Дамаском

Глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с ситуацией в Африне призвал всех внешних игроков осознать необходимость диалога с Дамаском на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны.

"Необходимо, чтобы все без исключения внешние игроки, особенно те, у которых есть присутствие внутри Сирии, все-таки осознали необходимость начала диалога с сирийским правительством в рамках не раз подтвержденного Советом Безопасности ООН принципа суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Словении, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он подчеркнул, что урегулировать ситуацию в Африне можно исключительно на основе данного принципа.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, СИРИЯ, АФРИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]