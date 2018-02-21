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Дальнее зарубежье 21.02.2018 16:40

Целью турецкой армии в Африне будут любые силы, которые окажут помощь курдскому ополчению - пресс-секретарь Эрдогана

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в среду заявил, что вооруженные силы Турции намерены уничтожать любые формирования, которые выступят в поддержку курдского ополчения в районе сирийского города Африне.

"Любой шаг в поддержку курдского ополчения будет означать - какие бы силы ни выступили на стороне курдов - они приравниваются к террористической организации. И для нас они станут мишенями", - заявил Калын репортерам в Анкаре.

"Не имеет значения, кто предпримет подобные попытки. Они повлекут последствия", - добавил представитель Р.Эрдогана.

Он отметил, что турецкие военнослужащие сделали предупредительные выстрелы в сторону сирийских проправительственных формирований, прибывших в район Африна.

Военная операция турецких вооруженных сил на территории Африна против курдских ополченцев, которых в Анкаре считают террористами, началась 20 января 2018 года. Операция "Оливковая ветвь" не согласована с правительством Сирии.

Ранее СМИ сообщали о том, что Дамаск готов ввести проправительственные силы в Африн.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, АФРИН, ЦЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]