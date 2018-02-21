Целью турецкой армии в Африне будут любые силы, которые окажут помощь курдскому ополчению - пресс-секретарь Эрдогана

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в среду заявил, что вооруженные силы Турции намерены уничтожать любые формирования, которые выступят в поддержку курдского ополчения в районе сирийского города Африне.
"Любой шаг в поддержку курдского ополчения будет означать - какие бы силы ни выступили на стороне курдов - они приравниваются к террористической организации. И для нас они станут мишенями", - заявил Калын репортерам в Анкаре.
"Не имеет значения, кто предпримет подобные попытки. Они повлекут последствия", - добавил представитель Р.Эрдогана.
Он отметил, что турецкие военнослужащие сделали предупредительные выстрелы в сторону сирийских проправительственных формирований, прибывших в район Африна.
Военная операция турецких вооруженных сил на территории Африна против курдских ополченцев, которых в Анкаре считают террористами, началась 20 января 2018 года. Операция "Оливковая ветвь" не согласована с правительством Сирии.
Ранее СМИ сообщали о том, что Дамаск готов ввести проправительственные силы в Африн.
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