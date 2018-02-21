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Финансы 21.02.2018 16:38

Страховщики Азербайджана в январе 2018г увеличили премии на 17%, сократили выплаты на 14%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе 2018 года составили 82 млн 760 тыс. манатов, что на 17% выше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 71 млн 858,8 тыс. манатов (рост на 21,6%) или 86,8% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 16 млн 702,6 тыс. манатов, по страхованию иное, чем жизнь - 55 млн 156,2 тыс. манатов.

По обязательным видам страхования премии в январе 2018 года составили 10 млн 901,2 тыс. манатов (спад на 6,1%).

За январь 2018 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 22 млн 988,1 тыс. манатов, что на 14,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный месяц составили 17 млн 992,9 тыс. манатов (спад на 21,2%) или 78,3% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 10 млн 995,5 тыс. манатов, по страхованию иное, чем жизнь - 6 млн 997,4 тыс. манатов.

По обязательным видам страхования выплаты в январе 2018 года составили 4 млн 995,3 тыс. манатов (рост на 26,5%).

На начало февраля 2018 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 21 страховая компания.

А.Азизов

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Тэги: СТРАХОВЩИКИ, ПРЕМИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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