Президент Кипра призвал Турцию не блокировать добычу газа у побережья острова

Президент Кипра Никос Анастасиадис призвал Турцию не препятствовать добыче газа в исключительной экономической зоне страны, сообщают в среду западные СМИ.

"Риторика Турции и турок-киприотов неправомерная и необоснованная, она не отвечает интересам кипрского народа. Я публично призываю Турцию и сообщество турок-киприотов прекратить нарушения суверенных прав Кипра в его исключительной экономической зоне ", - цитируют СМИ заявление Н. Анастасиадиса.

По его словам, природные богатства острова принадлежат государству и будут разделены с турками-киприотами после того, как остров будет объединен.

Ранее в СМИ появилась информация, что турецкие военные корабли блокируют итальянское буровое судно (принадлежит компании Eni) в экономической зоне Кипра. Отмечается, что судно так и не достигло места бурения.

Территориальный конфликт между греками-киприотами и турками-киприотами возник в 1974 году, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции.

В ответ Анкара под предлогом защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция.