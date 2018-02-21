Президент Кипра призвал Турцию не блокировать добычу газа у побережья острова

Президент Кипра Никос Анастасиадис призвал Турцию не препятствовать добыче газа в исключительной экономической зоне страны, сообщают в среду западные СМИ.
"Риторика Турции и турок-киприотов неправомерная и необоснованная, она не отвечает интересам кипрского народа. Я публично призываю Турцию и сообщество турок-киприотов прекратить нарушения суверенных прав Кипра в его исключительной экономической зоне ", - цитируют СМИ заявление Н. Анастасиадиса.
По его словам, природные богатства острова принадлежат государству и будут разделены с турками-киприотами после того, как остров будет объединен.
Ранее в СМИ появилась информация, что турецкие военные корабли блокируют итальянское буровое судно (принадлежит компании Eni) в экономической зоне Кипра. Отмечается, что судно так и не достигло места бурения.
Территориальный конфликт между греками-киприотами и турками-киприотами возник в 1974 году, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции.
В ответ Анкара под предлогом защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция.
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