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Дальнее зарубежье 21.02.2018 17:58

Президент Кипра призвал Турцию не блокировать добычу газа у побережья острова

Президент Кипра Никос Анастасиадис призвал Турцию не препятствовать добыче газа в исключительной экономической зоне страны, сообщают в среду западные СМИ.

"Риторика Турции и турок-киприотов неправомерная и необоснованная, она не отвечает интересам кипрского народа. Я публично призываю Турцию и сообщество турок-киприотов прекратить нарушения суверенных прав Кипра в его исключительной экономической зоне ", - цитируют СМИ заявление Н. Анастасиадиса.

По его словам, природные богатства острова принадлежат государству и будут разделены с турками-киприотами после того, как остров будет объединен.

Ранее в СМИ появилась информация, что турецкие военные корабли блокируют итальянское буровое судно (принадлежит компании Eni) в экономической зоне Кипра. Отмечается, что судно так и не достигло места бурения.

Территориальный конфликт между греками-киприотами и турками-киприотами возник в 1974 году, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции.

В ответ Анкара под предлогом защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция.

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Тэги: КИПР, ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]