Просирийские вооруженные формирования вошли в район Африна и присоединились к курдскому ополчению, утверждают арабские СМИ

Арабские СМИ сообщают о том, что сирийские проправительственные вооруженные формирования достигли района Африна и присоединились к курдскому ополчению, ведущему боевые действия с турецкой армией на севере Сирии.

"Вопреки сообщениям турецких официальных лиц, в том числе президента Турции Реджепа Эрдогана, о том, что предупредительные минометные обстрелы вынудили проправительственные силы отказаться от вступления в Африн, реальность такова, что сотни сирийских бойцов при поддержке артиллерии вошли в Африн", - сообщает межарабский интернет-портал "Аль-Масдар".

В районе Африна сирийские подразделения объединились с курдским ополчением, отмечается в сообщении.

Ранее во вторник турецкие СМИ сообщили о том, что бойцы поддерживающих Дамаск военизированных формирований приблизились к Африну, но отступили, когда турецкие военные открыли предупредительный огонь.

Военная операция турецких вооруженных сил на территории Африна против курдских ополченцев, которых в Анкаре считают террористами, началась 20 января 2018 года. Операция "Оливковая ветвь" не согласована с правительством Сирии.