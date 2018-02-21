Просирийские вооруженные формирования вошли в район Африна и присоединились к курдскому ополчению, утверждают арабские СМИ

Арабские СМИ сообщают о том, что сирийские проправительственные вооруженные формирования достигли района Африна и присоединились к курдскому ополчению, ведущему боевые действия с турецкой армией на севере Сирии.
"Вопреки сообщениям турецких официальных лиц, в том числе президента Турции Реджепа Эрдогана, о том, что предупредительные минометные обстрелы вынудили проправительственные силы отказаться от вступления в Африн, реальность такова, что сотни сирийских бойцов при поддержке артиллерии вошли в Африн", - сообщает межарабский интернет-портал "Аль-Масдар".
В районе Африна сирийские подразделения объединились с курдским ополчением, отмечается в сообщении.
Ранее во вторник турецкие СМИ сообщили о том, что бойцы поддерживающих Дамаск военизированных формирований приблизились к Африну, но отступили, когда турецкие военные открыли предупредительный огонь.
Военная операция турецких вооруженных сил на территории Африна против курдских ополченцев, которых в Анкаре считают террористами, началась 20 января 2018 года. Операция "Оливковая ветвь" не согласована с правительством Сирии.
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