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Дальнее зарубежье 21.02.2018 18:19

Просирийские вооруженные формирования вошли в район Африна и присоединились к курдскому ополчению, утверждают арабские СМИ

Арабские СМИ сообщают о том, что сирийские проправительственные вооруженные формирования достигли района Африна и присоединились к курдскому ополчению, ведущему боевые действия с турецкой армией на севере Сирии.

"Вопреки сообщениям турецких официальных лиц, в том числе президента Турции Реджепа Эрдогана, о том, что предупредительные минометные обстрелы вынудили проправительственные силы отказаться от вступления в Африн, реальность такова, что сотни сирийских бойцов при поддержке артиллерии вошли в Африн", - сообщает межарабский интернет-портал "Аль-Масдар".

В районе Африна сирийские подразделения объединились с курдским ополчением, отмечается в сообщении.

Ранее во вторник турецкие СМИ сообщили о том, что бойцы поддерживающих Дамаск военизированных формирований приблизились к Африну, но отступили, когда турецкие военные открыли предупредительный огонь.

Военная операция турецких вооруженных сил на территории Африна против курдских ополченцев, которых в Анкаре считают террористами, началась 20 января 2018 года. Операция "Оливковая ветвь" не согласована с правительством Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, АФРИН, ВОЙСКА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]