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Дальнее зарубежье 21.02.2018 18:32

Еврокомиссия оштрафовала на 546 млн евро ряд компаний за нарушение антимонопольного законодательства ЕС

Еврокомиссия в среду тремя отдельными решениями оштрафовала за нарушение антимонопольного законодательства ЕС ряд европейских, американских и японских компаний на общую сумму 546 млн евро.

За участие в картелях четыре морских перевозчика автомобилей оштрафованы на 395 млн евро, два поставщика свечей зажигания - на 76 млн евро и два поставщика автомобильных тормозных систем - на 75 млн евро.

"Повышая цены на компоненты автомобилей или транспортные расходы по перевозке автомобилей, картели в конечном итоге нанесли ущерб европейским потребителям и негативно повлияли на конкурентоспособность автомобильной отрасли ЕС, в которой занято около 12 млн человек", - заявила в этой связи член Еврокомиссии по конкуренции Маргрет Вестагер.

Штрафы должны будут выплатить чилийский морской перевозчик CSAV, японские перевозчики "K" Line, MOL и NYK, норвежско-шведский перевозчик WWL-EUKOR; поставщики свечей зажигания - германская Bosch и японские Denso и NGK; поставщики гидравлических тормозных систем - американская TRW (ныне немецкая ZF TRW), германские Bosch и Continental, которые приняли участие также и в картеле по поставкам электронных тормозных систем.

Все компании признали свое участие в картелях и согласились урегулировать дела, отмечается в коммюнике Еврокомиссии.

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Тэги: ЕС, КОМПАНИИ, ШТРАФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]