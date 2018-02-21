Еврокомиссия оштрафовала на 546 млн евро ряд компаний за нарушение антимонопольного законодательства ЕС

Еврокомиссия в среду тремя отдельными решениями оштрафовала за нарушение антимонопольного законодательства ЕС ряд европейских, американских и японских компаний на общую сумму 546 млн евро.

За участие в картелях четыре морских перевозчика автомобилей оштрафованы на 395 млн евро, два поставщика свечей зажигания - на 76 млн евро и два поставщика автомобильных тормозных систем - на 75 млн евро.

"Повышая цены на компоненты автомобилей или транспортные расходы по перевозке автомобилей, картели в конечном итоге нанесли ущерб европейским потребителям и негативно повлияли на конкурентоспособность автомобильной отрасли ЕС, в которой занято около 12 млн человек", - заявила в этой связи член Еврокомиссии по конкуренции Маргрет Вестагер.

Штрафы должны будут выплатить чилийский морской перевозчик CSAV, японские перевозчики "K" Line, MOL и NYK, норвежско-шведский перевозчик WWL-EUKOR; поставщики свечей зажигания - германская Bosch и японские Denso и NGK; поставщики гидравлических тормозных систем - американская TRW (ныне немецкая ZF TRW), германские Bosch и Continental, которые приняли участие также и в картеле по поставкам электронных тормозных систем.

Все компании признали свое участие в картелях и согласились урегулировать дела, отмечается в коммюнике Еврокомиссии.