Верховный суд Испании оставил в силе приговор рэперу за пропаганду терроризма

Верховный суд Испании подтвердил правильность приговора рэперу под псевдонимом Вальтоник, осужденному на три с половиной года лишения свободы за пропаганду терроризма в своих песнях, передает в среду агентство "Ассошиэйтед Пресс".

"Достаточно прочесть материалы дела, чтобы понять всю тяжесть использованных формулировок и оценить это как преступление", - приводит агентство слова судей Верховного суда.

Обвинительный приговор Вальтонику был вынесен нижестоящим судом в феврале 2017 года. В свою очередь, сторона защиты пыталась добиться для него оправдательного вердикта, считая, что рэпер осуществил право на свободное выражение своего мнения.

В соответствии с судебным решением, рэпер несет ответственность за прославление терроризма, оскорбление короны и клевету.