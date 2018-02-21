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Дальнее зарубежье 21.02.2018 18:44

Верховный суд Испании оставил в силе приговор рэперу за пропаганду терроризма

Верховный суд Испании подтвердил правильность приговора рэперу под псевдонимом Вальтоник, осужденному на три с половиной года лишения свободы за пропаганду терроризма в своих песнях, передает в среду агентство "Ассошиэйтед Пресс".

"Достаточно прочесть материалы дела, чтобы понять всю тяжесть использованных формулировок и оценить это как преступление", - приводит агентство слова судей Верховного суда.

Обвинительный приговор Вальтонику был вынесен нижестоящим судом в феврале 2017 года. В свою очередь, сторона защиты пыталась добиться для него оправдательного вердикта, считая, что рэпер осуществил право на свободное выражение своего мнения.

В соответствии с судебным решением, рэпер несет ответственность за прославление терроризма, оскорбление короны и клевету.

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Тэги: ИСПАНИЯ, РЭПЕР, СУД, ВЕРДИКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]