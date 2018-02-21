В Баку празднуют русскую Масленицу

20 февраля с.г. в Научно-исследовательской лаборатории «Россиеведение» Азербайджанского университета языков (АУЯ) прошел круглый стол, посвященный празднику Масленице. Об истории и традициях праздника говорили сотрудники лаборатории, преподаватели и студенты АУЯ. В мероприятии приняли участие заведующий Научно-исследовательской лабораторией «Россиеведение» АУЯ Мамед Алиев, первый секретарь Посольства России в Азербайджане Евгений Прохоренко и заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.
Ранее, 18 февраля, в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер» состоялось празднование Масленицы, проведенное организациями российских соотечественников. На сцене выступили молодые исполнители и фольклорные коллективы, горожане угощались традиционными масленичными блинами и выпечкой.
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