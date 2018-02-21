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21.02.2018 17:16

В Баку празднуют русскую Масленицу

20 февраля с.г. в Научно-исследовательской лаборатории «Россиеведение» Азербайджанского университета языков (АУЯ) прошел круглый стол, посвященный празднику Масленице. Об истории и традициях праздника говорили сотрудники лаборатории, преподаватели и студенты АУЯ. В мероприятии приняли участие заведующий Научно-исследовательской лабораторией «Россиеведение» АУЯ Мамед Алиев, первый секретарь Посольства России в Азербайджане Евгений Прохоренко и заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.

Ранее, 18 февраля, в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер» состоялось празднование Масленицы, проведенное организациями российских соотечественников. На сцене выступили молодые исполнители и фольклорные коллективы, горожане угощались традиционными масленичными блинами и выпечкой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]