СК PASHA Sigorta в январе 2018г собрала половину премий страховщиков в Азербайджане

Компания "PASHA Sigorta" в январе 2018 года собрала наибольший объем премий среди страховых компаний в Азербайджане, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Согласно данным палаты, премии PASHA Sigorta в отчетном периоде составили 41 млн 233,7 тыс. манатов или 49,8% всех взносов страховщиков за январь 2018 года.

СК "PASHA Sigorta соответственно стала лидером среди страховщиков по сбору премий в сегменте страхования иное, чем жизнь.

В пятерку ведущих страховых компаний по объему собранных премий в этом сегменте по итогам отчетного месяца также вошли: "Ipek Yolu Sigorta" (6 млн 507,2 тыс. манатов), "Ateshgah" (2 млн 911,9 тыс. манатов), AXA-Mbask (2 млн 820,4 тыс. манатов) и Qala Sigorta (2 млн 507,4 тыс. манатов).

В сегменте страхования жизни в январе лидером по объему премий стала СК PASHA Heyat Sigorta (14 млн 475,7 тыс. манатов). Второе место по объему премий в сегменте страхования жизни заняла компания "Ateshgah Heyat" (3 млн 39 тыс. манатов), третье - "Qala Heyat Sigorta" (954,9 тыс. манатов).

В целом, на эти 8 компаний пришлось около 90% всех премий страховщиков за отчетный период.

Среди страховых компаний в январе 2018 года наибольший объем выплат произвела также PASHA Sigorta, чьи возмещения составили 4 млн 869,4 тыс. манатов или 21,2% всех выплат страховщиков.

СК "PASHA Sigorta, соответственно, стала лидером среди страховщиков по выплатам в сегменте страхования иное, чем жизнь.

В пятерку ведущих страховых компаний по объему произведенных возмещений в этом сегменте по итогам отчетного месяца также вошли: "Ateshgah" (1 млн 677,6 тыс. манатов), AXA-Mbask (865,5 тыс. манатов), "Азерсыгорта" (689 тыс. манатов) и A-Qroup (467,6 тыс. манатов).

В сегменте страхования жизни наибольшие выплаты в январе 2018 года произвела компания "Ateshgah Heyat" (4 млн 373 тыс. манатов). Второе место по объему возмещений в сегменте страхования жизни по выплатам заняла СК PASHA Heyat Sigorta (3 млн 810,6 тыс. манатов), третье - "Qala Heyat Sigorta" (3 млн 258,7 тыс. манатов).

В целом, на эти 8 компаний пришлось 87% всех выплат страховщиков за отчетный период.

На конец января 2018 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 21 страховая компания.

А.Азизов