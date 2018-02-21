Потребители в Азербайджане в 2017 году в торговой сети приобретали, в основном, продтовары и напитки

Расходы потребителей в розничной торговой сети в Азербайджане в 2017 году на уровне 50,7% были связаны с покупкой продовольственных товаров, напитков и табачных изделий, отмечается в обзоре Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о денежной политике за 2017 год.

По данным Центробанка, кроме этого, 17,8% расходов потребителей были направлены на покупку одежды, обуви, 6% - электроприборов и мебели, 0,7% - компьютерного, телекоммуникационного оборудования, 1,3% - продукции фармацевтики, 5,5% - автомобильного топлива, 18% - прочих непродовольственных товаров.

При этом в 2017 году в среднем ежемесячно один потребитель приобретал в розничной торговой сети продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на 153,1 манат, непродовольственных товаров - на 148,8 манат.

Б.Рустамбеков