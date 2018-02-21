СБ ООН должен добиться прекращения насилия в Восточной Гуте - Amnesty International

Международная правозащитная организация Amnesty International в связи с бомбардировками Восточной Гуты (пригород Дамаска) призывает Совет Безопасности ООН добиться исполнения мер по прекращению насилия в отношении гражданского населения.

"Совет безопасности ООН должен добиваться исполнения своих резолюций, которые призывают к остановке осады гражданских районов и нападений на мирных жителей, к неограниченному гуманитарному доступу", - заявила руководитель программ организации по Сирии Диана Семаан.

Ее цитирует пресс-служба Amnesty International.

По словам Д.Семан, международное сообщество уже шесть лет не предпринимает никаких действий, пока, как утверждает правозащитница, сирийское правительство "безнаказанно совершает преступления против человечества и военные преступления".

Она добавила, что все стороны конфликта должны исполнять свои обязательства перед международным гуманитарным правом и обеспечить безопасный проход для гражданских лиц, которые хотят покинуть регион, а также беспрепятственный доступ для гуманитарных организаций, чтобы они могли доставить в Восточную Гуту необходимую помощь.

Старший директор по исследованиям Amnesty International Анна Нейстат сообщила "Интерфаксу", что при бомбардировках Восточной Гуты погибло, по разным данным, от 27 до 95 человек, "и большинство из погибших это мирные жители, включая детей". По данным организации, атаке подверглись пять больниц.

А.Нейстат отметила, что Amnesty International в настоящее время расследует удары войск международной коалиции в Ракке, "которые также привели к гибели мирных жителей". "Мы пытаемся добиться таких же ответов, как от сирийских и российских властей, от американских вооруженных сил, пока не слишком удачно", - добавила она.

"Сейчас к этому прибавляется Африн, пока мы не видим там каких-то массовых нарушений, но понятно, что это может привести к очень опасным последствиям, не только для курдов в Сирии, но и во всем регионе", - сказала старший директор по исследованиям организации.

Госдепартамент США в среду выступил с призывом к России прекратить поддержку режима президента Сирии Башара Асада в связи с "эскалацией насилия недалеко от Дамаска в Восточной Гуте".

Официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что в Восточной Гуте были нанесены авиаудары, непосредственно нацеленные на госпитали, что привело более чем к 100 жертвам среди гражданского населения в течение последних 48 часов.

В Кремле отвергли обвинения в причастности России к гибели сотен мирных жителей при бомбардировках в Восточной Гуте.

"Это беспочвенные обвинения, непонятно, на чем они основаны. Каких-то конкретных данных не приводится. Мы с ними не согласны", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ранее заявил "Интерфаксу", что сирийские правительственные войска и российские подразделения в Сирии нацелены только на борьбу с боевиками, мирное население при боестолкновениях не страдает.