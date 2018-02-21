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СНГ 21.02.2018 19:35

Главы МИД России и Узбекистана обсудят обстановку в Центральной Азии и вокруг Афганистана

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с коллегой из Узбекистана Абдулазизом Камиловым, который 22-23 февраля посетит Москву с рабочим визитом, сообщает в среду МИД России.

"Состоится обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов международной обстановки и российско-узбекского внешнеполитического взаимодействия", - говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

"Особое внимание будет уделено проблематике региональной безопасности в Центральной Азии и ситуации вокруг Афганистана", - отметили на Смоленской площади.

В рамках визита планируется подписание программы сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран, сообщили в МИД РФ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]