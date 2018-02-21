Главы МИД России и Узбекистана обсудят обстановку в Центральной Азии и вокруг Афганистана

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с коллегой из Узбекистана Абдулазизом Камиловым, который 22-23 февраля посетит Москву с рабочим визитом, сообщает в среду МИД России.

"Состоится обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов международной обстановки и российско-узбекского внешнеполитического взаимодействия", - говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

"Особое внимание будет уделено проблематике региональной безопасности в Центральной Азии и ситуации вокруг Афганистана", - отметили на Смоленской площади.

В рамках визита планируется подписание программы сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран, сообщили в МИД РФ.