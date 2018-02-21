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Дальнее зарубежье 21.02.2018 17:36

Более 10 тыс. австрийцев стали жертвами криптовалютной пирамиды - СМИ

Более 10 тыс. австрийцев потеряли около 12 тыс. биткойнов после краха криптовалютной системы Optioment в конце ноября 2017 года, пишет австрийская газета Die Presse.

Этот инцидент стал крупнейшей аферой с криптовалютами в Европе. Точная сумма пропавших средств неизвестна. По некоторым оценкам, это более 80 млн евро.

В конце января австрийская служба по надзору в сфере финансовых рынков FMA уже вызвала представителей системы Optioment в прокуратуру для дачи показаний. Власти подозревают их в мошенничестве и организации финансовой пирамиды.

Optioment функционировала как многоуровневая маркетинговая система. Многие инвесторы говорят, что сами были задействованы в продажах. Организаторы обещали участникам доход от инвестиций до 4% за неделю и дополнительные выплаты за привлечение новых вкладчиков.

"Я привела туда всю семью. Мы вложили около 50 биткойнов. Я уверена, что деньги пропали", - комментирует ситуацию одна из обманутых вкладчиц.

Другой участник программы заявил, что побудил к участию в Optioment более 200 человек и сожалеет об этом.

Система Optioment было основана двумя братьями из австрийской земли Штирия и мужчиной из Нижней Австрии. На встречах инвесторов они представлялись "тремя мушкетерами Optioment", устраивали шоу с игрой на воображаемых гитарах и организовывали сеансы медитации для того, чтобы участники могли "ощутить уровень застрахованности вкладов", сообщает участница пирамиды.

Организаторы пирамиды заявляли, что достижение обещанного прироста доходов обеспечивал робот-оператор криптовалют. В одном из видео они объясняют: "Ваши биткойны не пропали. Они работают, вместо того, чтоб звенеть в ваших кошельках. Если мы все будем работать, то наши биткойны тоже поработают на нас".

Австрийские власти обратились в Интерпол за помощью в поиске подозреваемых в организации мошеннической схемы.

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Тэги: АВСТРИЯ, БИТКОЙН, ПИРАМИДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]