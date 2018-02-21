На сайте KM.RU провели опрос на тему установки памятника Нжде в Ереване, 75% опрошенных обличают Армению за его героизацию

На российском сайте KM.RU был проведен опрос на тему установки в Ереване памятника Гарегину Нжде, сотрудничавшему с гитлеровцами в годы войны.

Опрос был проведен в период с 14 февраля по 21 февраля 2018 года.

Сайт предложил читателям 4 варианта ответов:

1. Это внутреннее дело Армении

2. Армения союзник России, и МИД РФ должен выражать протесты

3. Армения ступила на путь Украины

4. Иное мнение

В опросе приняли участие 10,514 тыс. человек. При этом 56% участников отметили, что "Армения ступила на путь Украины", установив памятник Нжде в Ереване.

Еще 23% участников выбрали ответ "Иное мнение", 19% - "Армения союзник России, и МИД РФ должен выражать протесты".

Лишь 1% участников опроса сочли установку памятника внутренним делом Армении.

А.Азизов