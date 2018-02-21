На сайте KM.RU провели опрос на тему установки памятника Нжде в Ереване, 75% опрошенных обличают Армению за его героизацию

На российском сайте KM.RU был проведен опрос на тему установки в Ереване памятника Гарегину Нжде, сотрудничавшему с гитлеровцами в годы войны.
Опрос был проведен в период с 14 февраля по 21 февраля 2018 года.
Сайт предложил читателям 4 варианта ответов:
1. Это внутреннее дело Армении
2. Армения союзник России, и МИД РФ должен выражать протесты
3. Армения ступила на путь Украины
4. Иное мнение
В опросе приняли участие 10,514 тыс. человек. При этом 56% участников отметили, что "Армения ступила на путь Украины", установив памятник Нжде в Ереване.
Еще 23% участников выбрали ответ "Иное мнение", 19% - "Армения союзник России, и МИД РФ должен выражать протесты".
Лишь 1% участников опроса сочли установку памятника внутренним делом Армении.
А.Азизов
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