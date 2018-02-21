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Дальнее зарубежье 21.02.2018 20:16

МИД Норвегии следит за судьбой обвиняемого в шпионаже экс-пограничника Берга

Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде заявила, что следит за судьбой бывшего пограничника Фруде Берга, обвиняемого в России в шпионаже.

"Мы должны следовать правилам, установленным Россией, но мы по максимуму используем все возможности для того, чтобы помочь в ситуации, в которой он оказался, это очень сложная ситуация (. . .) Мы делаем все, что возможно в рамках тех норм права, которые есть", - сказала министр иностранных дел Норвегии на Киркенесской конференции в среду.

Она добавила, что встречается с семьей Ф.Берга и вскоре встретится с группой поддержки, которая образовалась в Киркенесе.

Как сообщалось, норвежец был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года возле своей гостиницы. По решению Лефортовского суда Москвы Ф.Берг был арестован. Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж).

По словам его адвоката Ильи Новикова, Ф.Берг отрицает все обвинения. "Фруде Берг не признает себя виновным. Следствие считает, что он отправлял по почте завербованным иностранной разведкой россиянам деньги и разведывательные задания о сборе военных секретов, Фруде Берг отрицает это", - сказал И.Новиков.

Как пояснил защитник, приехать 4 декабря в Москву Ф.Берга, который ранее уже несколько раз посещал Россию, его уговорил норвежский знакомый. Адвокат рассказал, что его подзащитный работал "пограничником, который сейчас уже на пенсии".

По словам И.Новикова, Ф.Берг также отвергает знакомство с другим фигурантом дела россиянином Алексеем Житнюком, который, по версии следствия, передавал ему секретные данные, касающиеся Военно-морского флота РФ.

"Про тех людей, которым, как считает следствие, он давал задания, Ф.Берг никогда не слышал", - заявил ранее "Интерфаксу" адвокат.

Вместе с тем И.Новиков не исключил, что в отношении его подзащитного могла быть совершена провокация.

И.Новиков рассказал, что Ф.Берг в СИЗО чувствует себя удовлетворительно, за исключением проблем с высоким давлением. "Он почти не говорит по-русски и испытывает большие трудности при общении с персоналом СИЗО о своих повседневных нуждах. Он также в значительной мере отрезан от новостей, ему доступно только радио, вещающее на русском языке", - сказал адвокат.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, РОССИЯ, ПОГРАНИЧНИК, ШПИОНАЖ


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