В Азербайджане созданы все условия для бизнеса, - Сахиль Бабаев

Caspian European Club провел сегодня(21 февраля)в Баку одиннадцатый CEO Lunch Baku.

Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев принял участие на СЕО Lunch в качестве почетного гостя.

Выступая на встрече с членами Caspian European Club, Сахиль Бабаев подчеркнул значимость деятельности Клуба в создании актуальной площадки для обсуждения проблем бизнеса и нахождения путей их решения.

«Министерство экономики Азербайджана в свою очередь старается всячески способствовать развитию сотрудничества между частным и государственным сектором и внести в это свой вклад, в частности, активно осуществляется работа в рамках совместных торгово-промышленных палат разных стран мира, организуются различные экспортные миссии, бизнес-форумы и другие деловые мероприятия с целью продвижения азербайджанской продукции за рубежом. На сегодняшний день созданы все условия для развития бизнеса в Азербайджане», - завершил Сахиль Бабаев.

Первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев поблагодарил всех за участие и проинформировал гостей о текущей деятельности Клуба, дальнейших планах и запланированных мероприятиях.

Тельман Алиев пригласил всех участников СЕО Lunch принять участие на 5-ом Международном «Caspian Energy Forum Tbilisi», который состоится 18 апреля 2018 года при поддержке Правительства Грузии и Правительства Азербайджанской Республики. На открытии «Caspian Energy Forum Tbilisi», планируется участие Премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и всех членов Правительства Грузии, представляющих экономический блок. Организатором форума является грузинская компания Caspian Energy Georgia.

Тельман Алиев напомнил, что Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

По его словам, с момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 70 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

Также с речью выступил Самир Гаджиев - главный исполнительный директор Сaspian Asian Club, который был создан 26 января 2018 года. Он отметил, что начало деятельности Caspian Asian Club станет очередным этапом развития и активизации бизнес-диалога компаний стран Азиатского континента с компаниями каспийско-черноморского региона. «Создание Клуба является актуальным и своевременным, принимая во внимание реализацию крупных проектов между регионами, в том числе транспортный проект “Один пояс-Один путь”, который может стать хорошей возможностью для развития сотрудничества между частным сектором стран каспийско-черноморского региона и стран Азиатского континента», - завершил он.

Выступившие с речью глава Tourism Committee Эльшан Рагимов, глава Banking & Finance Committee Авни Демирчи глава Education Committee Сабина Алиева рассказали о текущей деятельности и поставленных целей и задачах своих комитетов, подчеркнув, что для полноценной работы комитетов особо важно мнение, предложения и активное участие каждого члена Клуба.

Для участников встречи была проведена презентация компаний-членов Клуба - SOCAR Methanol, Antaris и Mr. Fix. На мероприятии приняло участие около 140 бизнесменов.

Компаниям, вступившим и продолжившим свое участие в Caspian European Club были вручены сертификаты.

CEO Lunch – является одним из ключевых инструментов для налаживания диалога между государственным и частным сектором стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, а также создает дополнительные возможности для общения в неформальной обстановке и налаживания новых деловых контактов.

На CEO Lunch Baku обсуждаются проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, затрагиваются интересующие их вопросы по ведению бизнеса в разных регионах страны, а также представляются предложения по расширению сотрудничества в различных секторах экономики.

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