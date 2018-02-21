Глава ЦИК Азербайджана и представители БДИПЧ ОБСЕ обсудили процесс подготовки к президентским выборам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана открыта к сотрудничеству с международными организациями для улучшения избирательного процесса, заявил глава ЦИК Мазахир Панахов.

М.Панахов принял в среду в Баку представителей миссии по оценке потребностей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

«ЦИК всегда открыт к сотрудничеству с международными организациями. Эти отношения позволили усовершенствовать избирательный процесс в Азербайджане»,- сказал М.Панахов в ходе встречи с представителями БДИПЧ ОБСЕ.

Глава ЦИК подробно рассказал своим собеседникам о системе выборов в Азербайджане.

По его словам, процесс подготовки к внеочередным выборам президента Азербайджана осуществляется согласно календарному плану. «Реализация этих мер нацелена на обеспечение прав выбора граждан Азербайджана»,- отметил М.Панахов.

В свою очередь, представители БДИПЧ ОБСЕ интересовались системой выборов, принципами работы избирательных комиссий, работами по уточнению списков избирателей, а также подготовкой намеченных на 11 апреля президентских выборов.

В тот же день, М.Панахов принял главу бакинского представительства ЕС Кестутиса Янкаускаса. Глава ЦИК рассказал своему собеседнику о проделанных работах для проведения свободных, справедливых и прозрачных президентских выборов.

Очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября. Однако президент Ильхам Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных выборов.

На 19 февраля ЦИК зарегистрировал выдвижение 13 человек в качестве кандидатов в президенты.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.

Правящая партия "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) на съезде 8 февраля утвердила И.Алиева кандидатом в президенты.

Ф.Исазаде