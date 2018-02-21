ВС Азербайджана перехватили квадрокоптер армянской армии

Подразделения азербайджанской армии перехватили квадрокоптер вооруженных сил Армении в Физулинском направлении карабахского фронта, сообщает Минобороны Азербайджана.

«В результате бдительности подразделений азербайджанской армии был своевременно обнаружен и перехвачен квадрокоптер, принадлежащий вооруженным силам Армении»,- говорится в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что квадрокоптер пытался осуществить полеты над позициями ВС Азербайджана в Физулинском направлении фронта.

Ф.Исазаде