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Карабахский конфликт 21.02.2018 19:22

ВС Азербайджана перехватили квадрокоптер армянской армии

Подразделения азербайджанской армии перехватили квадрокоптер вооруженных сил Армении в Физулинском направлении карабахского фронта, сообщает Минобороны Азербайджана.

«В результате бдительности подразделений азербайджанской армии был своевременно обнаружен и перехвачен квадрокоптер, принадлежащий вооруженным силам Армении»,- говорится в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что квадрокоптер пытался осуществить полеты над позициями ВС Азербайджана в Физулинском направлении фронта.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КВАДРОКОПТЕР, ПЕРЕХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]