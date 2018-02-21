США не пойдут на какую-либо сделку по Украине без ее на то согласия - замгоссекретаря Салливан

Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан (John Sullivan) подчеркивает, что Вашингтон не согласится на сделку по Украине без ее согласия, а также будут способствовать восстановлению ее территориальной целостности и независимости.

"Крым - это Украина, Донбасс - это Украина. Мы никогда не согласимся менять один регион на другой. Мы никогда не согласимся совершать сделку относительно Украины без согласия Украины... Мы всецело будем способствовать восстановлению территориальной целостности и гарантированию безопасности ее граждан", - сказал Дж.Салливан во время выступления перед украинскими студентами на тему украинско-американских отношений в среду в Киеве.

"Прямыми последствиями российской агрессии стало то, что русскоязычное население более всего страдает на Донбассе и в Крыму", - подчеркнул он.