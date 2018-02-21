МККК потребовал предоставить его сотрудникам доступ к раненым в ходе обстрелов в пригороде Дамаска

Международный комитет Красного Креста (МККК) потребовал предоставить сотрудникам организации доступ к гражданам, получившим ранения в результате обстрелов в последние дни в Восточной Гуте, являющегося пригородом столицы Сирии Дамаска.

"Международный комитет Красного Креста призывает (стороны сирийского конфликта, - "ИФ") проявить сдержанность и предоставить доступ к людям, получившим ранения после эскалации боевых действий в Дамаске в последние дни", - говорится в релизе, опубликованном на сайте комитета.

"Медработники в Восточной Гуте не справляются с высоким числом получивших ранения. В районе недостаточно медикаментов и запасов других необходимых материалов, особенно после того, как, согласно сообщениям, медицинские центры подверглись обстрелам", - отмечается в сообщении.

В свою очередь представитель МККК в Сирии Марианн Гассер выразила опасения, что ситуация в стране может ухудшиться в ближайшем будущем.

"Наши команды должны быть допущены в Восточную Гуту для оказания помощи раненым. Получившие ранения люди умирают только потому, что не могут получить медицинскую помощь вовремя", - заявила она, отметив, что в некоторых районов пригорода целые семьи не могут найти безопасные укрытия.

Ранее сообщалось, что в Восточной Гуте в результате обстрелов и бомбардировок за последние два дня погибло более 100 человек, в том числе 13 детей. Кроме того, по информации ООН, "от авиаударов в Восточной Гуте пострадали пять больниц или медицинских клиник ".