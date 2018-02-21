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Дальнее зарубежье 21.02.2018 21:15

МККК потребовал предоставить его сотрудникам доступ к раненым в ходе обстрелов в пригороде Дамаска

Международный комитет Красного Креста (МККК) потребовал предоставить сотрудникам организации доступ к гражданам, получившим ранения в результате обстрелов в последние дни в Восточной Гуте, являющегося пригородом столицы Сирии Дамаска.

"Международный комитет Красного Креста призывает (стороны сирийского конфликта, - "ИФ") проявить сдержанность и предоставить доступ к людям, получившим ранения после эскалации боевых действий в Дамаске в последние дни", - говорится в релизе, опубликованном на сайте комитета.

"Медработники в Восточной Гуте не справляются с высоким числом получивших ранения. В районе недостаточно медикаментов и запасов других необходимых материалов, особенно после того, как, согласно сообщениям, медицинские центры подверглись обстрелам", - отмечается в сообщении.

В свою очередь представитель МККК в Сирии Марианн Гассер выразила опасения, что ситуация в стране может ухудшиться в ближайшем будущем.

"Наши команды должны быть допущены в Восточную Гуту для оказания помощи раненым. Получившие ранения люди умирают только потому, что не могут получить медицинскую помощь вовремя", - заявила она, отметив, что в некоторых районов пригорода целые семьи не могут найти безопасные укрытия.

Ранее сообщалось, что в Восточной Гуте в результате обстрелов и бомбардировок за последние два дня погибло более 100 человек, в том числе 13 детей. Кроме того, по информации ООН, "от авиаударов в Восточной Гуте пострадали пять больниц или медицинских клиник ".

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Тэги: СИРИЯ, МККК, РАНЕНЫЕ, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]