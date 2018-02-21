Генсек ООН призвал немедленно остановить военные действия в Восточной Гуте

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленной остановке военных действий в Восточной Гуте в Сирии, сообщают западные СМИ.
"Я глубоко опечален страданиями гражданского населения в Восточной Гуте, 400 тыс. человек живут в аду на Земле", - сказал А.Гутерриш.
Он отметил, что приостановка военных действий позволит доставить гуманитарную помощь нуждающимся и эвакуировать 700 человек, которым необходимо срочное лечение.
Восточная Гута - один из главных остающихся оплотов экстремистов и вооруженных противников президента Сирии Башара Асада. В последние дни поступали сообщения об интенсификации обстрелов позиций боевиков, в том числе с воздуха. Сторонники сирийской оппозиции со своей стороны утверждают, что в результате обстрелов сильно страдает мирное население.
Официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт заявила ранее на этой неделе, что в Восточной Гуте были нанесены авиаудары, непосредственно нацеленные на госпитали, что привело к более чем 100 жертвам среди гражданского населения в течение последних 48 часов. В связи с этим США призвали Россию прекратить поддержку Башара Асада.
"Россия должна прекратить поддержку режима Асада, их союзников. Они несут ответственность за атаки, за гуманитарную ситуацию в Восточной Гуте и за число жертв среди гражданского населения", - заявила Х.Нойерт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию беспочвенно обвиняют в причастности к бомбардировкам Восточной Гуты.
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