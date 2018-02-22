Трамп предложил вооружать школьных учителей после расстрела учеников во Флориде

Во избежание стрельбы и жертв в американских школах президент США Дональд Трамп предложил обеспечивать огнестрельным оружием школьных преподавателей.
"Если у нас будут преподаватели, умеющие обращаться с огнестрельным оружием, будет проще быстро справляться с атаками", - заявил он на встрече с группой школьников, выживших после недавней трагедии со стрельбой в школе штата Флорида, когда погибли 17 человек.
Президент добавил, что следует создать зоны, свободные от оружия "для маньяков, которые все являются трусами".
Он обещал, что будет ужесточена система проверок на входах в учебные заведения.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
ВС Азербайджана перехватили квадрокоптер армянской армии
Глава ЦИК Азербайджана и представители БДИПЧ ОБСЕ обсудили процесс подготовки к президентским выборам
Манат дорожает к евро, стабилен к доллару и рублю
Нефть дешевеет, цена Brent опустилась ниже $64,9 за баррель
Страховщики в Азербайджане в январе 2018г увеличили премии по ОСАГО на 14%, выплаты – на 32,5%
Таможенники Азербайджана пресекли незаконный ввоз золотых изделий весом более 185 грамм
В Азербайджане создается Совет координации научных исследований
Уровень бедности среди вынужденных переселенцев в Азербайджане снизился до 12% - вице-премьер
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Гобустане
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
В Азербайджане созданы все условия для бизнеса, - Сахиль Бабаев
В Баку празднуют русскую Масленицу
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»