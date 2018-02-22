Эксперты Белого дома обвинили Россию, Китай, Иран и КНДР в целенаправленных кибератаках

Россия, Китай, Иран и КНДР якобы участвуют в изощренных, целенаправленных кибератаках по политическим, экономическим, военным причинам, имея при этом различные цели, утверждает Консультативный экономический совет при президенте США в своем докладе.
По оценкам экспертов, вредоносная киберактивность стоила экономике США в 2016 году от $57 млрд до $109 млрд.
Согласно документу, источники киберугроз разделены на шесть групп: государства, корпорации-конкуренты, хакеры-активисты, организованные преступные группировки, "оппортунисты", а также "недовольные или бывшие" сотрудники компаний, "которые хотят мести или ищут финансовую выгоду".
"Государства: главные действующие стороны - Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Эти группы хорошо финансируются и часто участвуют в изощренных, целенаправленных атаках. Государства, как правило, руководствуются политической, экономической, технологической или военной повестками, и у них есть ряд целей, которые различаются в разные периоды времени", - говорится в тексте доклада.
В нем отмечается, что "государства часто занимаются промышленным шпионажем". "Если у них есть потребности в финансовых средствах, они могут совершать атаки с требованием выкупа и электронные кражи средств", - подчеркивается в документе.
Кроме того, как пишут эксперты, "государства часто нацелены на то, чтобы шпионить за определенными лицами".
"Государства могут заниматься разрушением бизнеса, выбирая своей целью одну или несколько фирм, что потенциально может служить ответом на санкции или другие действия, предпринимаемые международным сообществом", - говорится также в докладе.
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