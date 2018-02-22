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Дальнее зарубежье 22.02.2018 08:34

Неизвестный подорвал себя у посольства США в Черногории - власти

Неизвестный в минувшую среду вечером бросил взрывное устройство на территорию дипломатического комплекса посольства США в Черногории, сообщили местные власти.

В сообщении правительства Черногории, размещенном в твиттере, говорится: "Перед зданием посольства США в Подгорице (Черногория) неизвестный совершил акт самоубийства, подорвав себя. Перед этим он бросил на (территорию посольского комплекса - ИФ) взрывное устройство, скорее всего - ручную гранату".

Госдеп США подтвердил факт взрывов у американского посольства, отметив, что дипломаты "тесно работают с полицией для идентификации нападавшего".

Данных о возможных жертвах и пострадавших нет.

Ранее местные СМИ сообщили, что в акции участвовали два человека, которые привели взрывные устройства в действие. Один из "подрывников", предположительно, погиб при взрыве.

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Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, США, ПОСОЛЬСТВО, ВЗРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]