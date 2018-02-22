Экспорт из Киргизии в страны ЕАЭС за год вырос больше чем на четверть - премьер

Киргизия после вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) показывает высокий рост экспорта в страны интеграционного объединения, считает премьер-министр республики Сапар Исаков.
"В 2017 году рост экспорта в страны ЕАЭС (. . .) на уровне 27%, это очень хороший показатель", - заявил в четверг С.Исаков ходе заседания правительства Киргизии.
По его словам, по внешнеэкономической деятельности Киргизии сохраняются положительные показатели. "В частности, за январь-декабрь 2017 года темпы роста экспорта, которые составили 13,8%, превышают темпы роста импорта, составившие 12%", - сказал он.
"Экономический рост в 2017 году превзошел наши ожидания и составил 4,5%. Мы на втором месте по этим показателям в ЕАЭС. Основной рост произошел в промышленности ", - отметил киргизский премьер.
С.Исаков подчеркнул, что "на 2018 год поставлены амбициозные, но реалистичные задачи. В первую очередь это увеличение социального благополучия, рост уровня жизни населения и углубление интеграции в ЕАЭС".
Министр экономики Киргизии Артем Новиков со своей стороны отметил, что вступление республики в ЕАЭС "было своевременным". "Если бы мы не вступили в Союз, то сегодняшние показатели были бы другими", - заявил он.
"У нас существенно увеличивается экспорт со вступлением в ЕАЭС. При этом растет экспорт несырьевых товаров. Вступление в ЕАЭС подтолкнуло к модернизации и повышению качества производимых товаров", - сказал министр.
По словам А.Новикова, "вступление в ЕАЭС существенно положительно сказалось на мигрантах. Наши мигранты, после вступления, получили ровно те же условия что и граждане этих государств".
"Вступили в действие практически все технически регламенты в рамках ЕАЭС. По росту экспорта видно, что наши предприятия переходят на стандарты ЕАЭС", - подчеркнул он.
Киргизия стала членом ЕАЭС в августе 2015 года. В интеграционное объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения.
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