Лавров предостерегает от вовлечения православных церквей в политические игры

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Русской и Сербской православным церквям удастся с достоинством преодолеть нынешние "лихие времена", когда в различных странах церкви пытаются вовлечь в политические игры.

Выступая на торжественной презентации мозаичного купола храма Святого Саввы в Белграде в четверг, С.Лавров сказал, что "сегодняшнее событие символизирует духовную и культурную близость наших граждан, наших церквей".

"Мне кажется, особенно важно такое единение демонстрировать в период, когда и Русская православная церковь, и Сербская православная церковь проходят испытание на прочность. Мы все видим, как церкви пытаются вовлечь в политические игры, будь то на Украине, будь то в Черногории, будь то в Македонии", - сказал министр.

При этом С.Лавров отметил, что православная вера всегда отличалась тем, что "давала уверенность в том, что делают наши прихожане, в том, что делают наши граждане".

"И я убежден, что и эти лихие времена наши церкви преодолеют с достоинством, как это всегда бывало с православными", - подчеркнул глава МИД РФ.

На мозаичном полотне, открытом в четверг в храме Святого Саввы, в куполе храма изображено вознесение Христа.

Аналогов мозаичного полотна такого размера с изображением вознесения Христа в мире нет. Общая площадь мозаики - 1248 м2. На создание макета купола, мозаика которого выполнена на основе традиций раннего византийского стиля, потребовалось девять месяцев.

К созданию мозаики было привлечено 70 художников. Для мозаики было сварено около 40 тонн стекла.

Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира, он рассчитан на 10 тыс. человек.