Власти Сирии пригласили иранские войска в страну, и они будут оставаться там до тех пор, пока Дамаск сочтет это необходимым - глава МИД Ирана

Дамаск запросил у Ирана помощь для урегулирования конфликта в Сирии, и иранские войска не покинут эту страну, пока в их поддержке есть необходимость, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью британской телерадиокорпорации Би-би-си.
"В Сирии мы боремся с террористическими элементами и находимся там по приглашению сирийского правительства", - заявил он.
"(Мы находимся там - ИФ) чтобы помочь сирийцам добиться мира, стабильности и территориальной целостности", - добавил министр.
Он подчеркнул, что иранские войска не покинут Сирию "пока сирийскому правительству нужна поддержка в борьбе с террористами".
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