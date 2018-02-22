Власти Сирии пригласили иранские войска в страну, и они будут оставаться там до тех пор, пока Дамаск сочтет это необходимым - глава МИД Ирана

Дамаск запросил у Ирана помощь для урегулирования конфликта в Сирии, и иранские войска не покинут эту страну, пока в их поддержке есть необходимость, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью британской телерадиокорпорации Би-би-си.

"В Сирии мы боремся с террористическими элементами и находимся там по приглашению сирийского правительства", - заявил он.

"(Мы находимся там - ИФ) чтобы помочь сирийцам добиться мира, стабильности и территориальной целостности", - добавил министр.

Он подчеркнул, что иранские войска не покинут Сирию "пока сирийскому правительству нужна поддержка в борьбе с террористами".