Тегеран не намерен вести переговоры с зарубежными странами о своей ракетной программе - замглавы МИД Ирана

Власти Ирана не считают, что ракетная программа является предметом для переговоров с иностранными государствами, заявил в интервью британской телерадиокорпорации Би-би-си замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы не будем обсуждать наши ракеты, баллистические ракеты. Это вопрос нашей национальной безопасности; никто не будет идти на компромиссы в отношении собственной национальной безопасности", - сказал заместитель министра.

При этом он подчеркнул, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - соглашение по ядерной программе Тегерана - никак не связан с иранской ракетной программой и прочими вопросами.

"Как мы и говорили, СВПД не имеет никакой связи с какими-либо другими вопросами", - отметил А.Аракчи.

Он уточнил, что в частности, условия СВПД не касаются баллистических ракет и региональных вопросов.