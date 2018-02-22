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Регион 22.02.2018 16:03

Тегеран не намерен вести переговоры с зарубежными странами о своей ракетной программе - замглавы МИД Ирана

Власти Ирана не считают, что ракетная программа является предметом для переговоров с иностранными государствами, заявил в интервью британской телерадиокорпорации Би-би-си замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы не будем обсуждать наши ракеты, баллистические ракеты. Это вопрос нашей национальной безопасности; никто не будет идти на компромиссы в отношении собственной национальной безопасности", - сказал заместитель министра.

При этом он подчеркнул, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - соглашение по ядерной программе Тегерана - никак не связан с иранской ракетной программой и прочими вопросами.

"Как мы и говорили, СВПД не имеет никакой связи с какими-либо другими вопросами", - отметил А.Аракчи.

Он уточнил, что в частности, условия СВПД не касаются баллистических ракет и региональных вопросов.

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Тэги: ИРАН, МИД, РАКЕТЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]