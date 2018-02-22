Баку призывает Ереван выполнить обязательства по карабахскому урегулированию – МИД Азербайджана

Армения является основной причиной напряженности в регионе, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Основной причиной напряженности (в регионе – ИФ) является продолжение оккупации и нахождение армянских войск на азербайджанских территориях. Для ликвидации напряженности и устранения факторов военного риска необходимо вывести ВС Армении из территорий Азербайджана»,- говорится в заявлении Х.Гаджиева, который прокомментировал высказывания главы МИД Армении Эдварда Налбандяна.
Он подчеркнул, что военная оккупация азербайджанских территорий никогда не принесет Армении желаемых политических результатов. По его словам, урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно исключительно в рамках международно-признанных границ, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.
«Армении следует прекратить оккупацию азербайджанских территорий и политику этнической чистки, выполнить взятые на себя обязательства по вопросу урегулирования конфликта. Чем раньше Армения осознает эту реальность, тем раньше в регионе будет восстановлен мир и безопасность», - заявил Х.Гаджиев.
Глава МИД Армении Эдвар Налбандян накануне на пленарном заседании комиссии по внешним отношениям Европарламента обвинил Азербайджан в территориальных претензиях. Он также заявил, что Нагорный Карабах не входил в состав Азербайджана.
Ф.Исазаде
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