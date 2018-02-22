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Дальнее зарубежье 22.02.2018 15:09

Глава Ford в Северной Америке Радж Наир уволен по подозрению в неподобающем поведении

Радж Наир, 53-летний президент североамериканского подразделения Ford Motor Co., был уволен после обвинений в неподобающем поведении, сообщает Dow Jones.

Суть обвинения не раскрывается, но увольнение стало итогом расследования, последовавшего за анонимным сообщением о нарушениях.

"Я искренне сожалею о случаях, в которых я не продемонстрировал лидерских качеств, соответствующих принципам, которые компания и я всегда поддерживали", - заявил Р.Наир.

Р.Наир проработал в компании 31 год, его называли "восходящей звездой" в топ-менеджменте Ford. В последнее время он отвечал за запуск нескольких новых моделей и разработку суперкара Ford GT.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, FORD, ГЛАВА, УВОЛЬНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]