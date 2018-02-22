Глава Ford в Северной Америке Радж Наир уволен по подозрению в неподобающем поведении

Радж Наир, 53-летний президент североамериканского подразделения Ford Motor Co., был уволен после обвинений в неподобающем поведении, сообщает Dow Jones.
Суть обвинения не раскрывается, но увольнение стало итогом расследования, последовавшего за анонимным сообщением о нарушениях.
"Я искренне сожалею о случаях, в которых я не продемонстрировал лидерских качеств, соответствующих принципам, которые компания и я всегда поддерживали", - заявил Р.Наир.
Р.Наир проработал в компании 31 год, его называли "восходящей звездой" в топ-менеджменте Ford. В последнее время он отвечал за запуск нескольких новых моделей и разработку суперкара Ford GT.
ЦИК утвердил СМИ для бесплатной предвыборной агитации кандидатов в президенты Азербайджана
Алиев распорядился о дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджане
Очередное заседание азербайджано-российской демаркационной комиссии состоится в России
Состоялось заседание азербайджано-египетской межправкомиссии
Курс манат/доллар на 23 февраля - 1,7001 манат/$1
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе 2018г, сократилось на 3%
Таможенники Азербайджана пресекли незаконный ввоз золотых изделий весом более 185 грамм
В Азербайджане создается Совет координации научных исследований
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Гобустане
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
В Баку прошла лекция «Мир искусства Гейсар Кашиевой»
Состоялось заседание транспортного комитета Caspian European Club
В Азербайджане созданы все условия для бизнеса, - Сахиль Бабаев
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»