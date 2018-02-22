Глава Ford в Северной Америке Радж Наир уволен по подозрению в неподобающем поведении

Радж Наир, 53-летний президент североамериканского подразделения Ford Motor Co., был уволен после обвинений в неподобающем поведении, сообщает Dow Jones.

Суть обвинения не раскрывается, но увольнение стало итогом расследования, последовавшего за анонимным сообщением о нарушениях.

"Я искренне сожалею о случаях, в которых я не продемонстрировал лидерских качеств, соответствующих принципам, которые компания и я всегда поддерживали", - заявил Р.Наир.

Р.Наир проработал в компании 31 год, его называли "восходящей звездой" в топ-менеджменте Ford. В последнее время он отвечал за запуск нескольких новых моделей и разработку суперкара Ford GT.