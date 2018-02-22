Если США выйдут из сделки по иранскому атому, она потерпит крах - МИД Ирана

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы может привести к краху этого соглашения, заявил в интервью Би-би-си замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Мы обеспокоены тем, что США, в конце концов, решат выйти из соглашения. Мы приготовились к любому сценарию, который может произойти. И мы не убеждены, что соглашение может остаться без США", - сказал А.Аракчи.

Он обвинил США в несоблюдении условий соглашения по атому. "То, что США не соблюдают СВПД, это факт. Это факт, что США почти ежедневно нарушают СВПД", - сказал он.

"Каждый раз, когда президент Трамп делает публичное заявление против СПВД и говорит, что это плохая сделка, что это худшая сделка, "я ее исправлю", "я ее изменю" - все эти публичные заявления являются нарушением сделки", - отметил А.Аракчи.

По его словам, "более года назад президент Трамп начал кампанию по разрушению СВПД". "Соглашение не связано в другой темой, это пакет взаимных уступок, нельзя скорректировать одну часть. Весь пакет потерпит крах", - пояснил иранский дипломат.

Замминистра уверен, что "так как ему (Дональду Трампу - ИФ) не удалось разрушить договор в прошлом году, теперь это зависит от европейцев, как они ответят на ультиматум со стороны США".

А.Аракчи подчеркнул, что СВПД - это не экономическая сделка. "Это очень важная сделка для режима нераспространения ядерного оружия, и его важность больше всего связана с этим. Я не думаю, что новый кризис по нераспространению ядерного оружия будет для кого-то благом, что внутри региона, что за его пределами. Когда мы заключали сделку, мы отделили тему иранской ядерной программы от любого другого вопроса, будь то баллистические ракеты или региональные проблемы. Никаких дополнений к нему быть не может", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности заключения нового соглашения, А.Аракчи пояснил, что "это зависит от успешности уже заключенного нами договора".

При этом иранский дипломат отметил, что Тегеран не собирается развивать ядерное оружие и в будущем. "Не забывайте, мы согласились в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) ввести на период от восьми лет до 15 лет некоторые ограничения в отношении нашей ядерной программы только ради укрепления доверия. И это не означает, что по истечению этого срока, Иран будет иметь право разрабатывать ядерное оружие. К этому времени Иран станет обычным членом ДНЯО. Иран по-прежнему будет привержен своим обязательствам", - подчеркнул А.Аракчи.