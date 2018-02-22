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Регион 22.02.2018 16:44

Американский посол в Грузии Келли решил закончить дипломатическую работу, чтобы читать лекции в Чикаго

Посол США в Тбилиси Ян Келли завершает свою дипломатическую деятельность, сообщают грузинские СМИ.

"В конце марта я завершаю свою 33-летнюю дипломатическую деятельность, а это означает, что завершается и моя трехлетняя работа на посту посла в Грузии, что очень меня печалит", - сказал Я.Келли, выступая в четверг в Тбилиси на встрече с представителями грузинских властей и неправительственных организаций.

"Отсюда я направлюсь в Чикаго, где уже с апреля буду читать лекции в университете", - отметил он.

Пока неизвестно, кто сменит Я.Келли на посту посла США в Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, ПОСОЛ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]