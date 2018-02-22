Американский посол в Грузии Келли решил закончить дипломатическую работу, чтобы читать лекции в Чикаго

Посол США в Тбилиси Ян Келли завершает свою дипломатическую деятельность, сообщают грузинские СМИ.

"В конце марта я завершаю свою 33-летнюю дипломатическую деятельность, а это означает, что завершается и моя трехлетняя работа на посту посла в Грузии, что очень меня печалит", - сказал Я.Келли, выступая в четверг в Тбилиси на встрече с представителями грузинских властей и неправительственных организаций.

"Отсюда я направлюсь в Чикаго, где уже с апреля буду читать лекции в университете", - отметил он.

Пока неизвестно, кто сменит Я.Келли на посту посла США в Грузии.