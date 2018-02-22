В Баку прошла лекция «Мир искусства Гейсар Кашиевой»

21 февраля с.г. в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Беседы об искусстве» в Национальном музее истории Азербайджана прошла лекция на тему «Мир искусства Гейсар Кашиевой», посвященная 125-летию со дня рождения первой профессиональной художницы Азербайджана - Гейсар Сейфулла кызы Кашиевой. Лектором выступил сотрудник Национального музея истории Азербайджана Фуад Агаев. Своими воспоминаниями поделился и гость мероприятия – внук Гейсар Кашиевой, профессор кафедры истории Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, президент Ассоциации культуры Азербайджана «Симург», ученый, педагог, просветитель и общественный деятель Фуад Мамедов.

Гейсар Кишиева получила художественное образование в дореволюционном Тифлисе. Она писала портреты, пейзажи в стиле реализм, создавала плакаты и театральные афиши, ее иллюстрации публиковались в сатирическом журнале «Молла Насреддин» и женском журнале «Шярг гадыны» («Женщина Востока»).

Часть сохранившихся произведений Кашиевой хранится вНациональном музее искусств Азербайджана. ВНациональном музее истории Азербайджана хранятся некоторые личные вещи Кашиевой и эскизы рисунков.