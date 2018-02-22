Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Белград получил в подарок от своего сербского коллеги Ивицы Дачича красно-белую футболку сербской сборной под номером "десять" и обсудил матч Сербия-Бразилия на предстоящем в РФ летом этого года Мундиале, передал корреспондент "Интерфакса".

"Сергей Лавров - наш большой друг и любитель футбола. Поэтому, кроме официальных подарков, я хочу преподнести ему футболку. Я думал, под каким номером, и решил, что российский министр иностранных дел играет на "десятку", - сказал И.Дачич в четверг после совместной с главой МИД РФ пресс-конференции.

Он отметил, что презент приурочен к чемпионату мира по футболу, который пройдет в РФ летом этого года.

"Я знаю, что Сербия попала в одну группу с Бразилией", - напомнил коллеге С.Лавров. "Да, мы в ней фавориты", - не без иронии ответил И.Дачич.

"Это понятное дело. Если правильно помню, игра вашей сборной с бразильцами пройдет 27 июня на стадионе моей любимой команды "Спартак". Будем болеть за красивый футбол", - сказал С.Лавров.

Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой И.Дачич подарил пряник в форме сердца.