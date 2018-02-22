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Дальнее зарубежье 22.02.2018 17:28

В ЕС осуждают нападение на посольство США в Черногории, ждут результатов расследования - дипломатический представитель

В Евросоюзе ожидают результатов расследования в связи с брошенным в посольство США в столице Черногории Подгорице взрывным устройством, заявила в четверг Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Все, что я могу вам сказать на данной стадии, это то, что мы следим за развитием ситуации. Расследование уже началось, и мы ожидаем его результатов", - сказала М.Коцьянчич на брифинге в Брюсселе.

"Как вы знаете, мы осуждаем насилие", - добавила она.

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Тэги: ЕС, ЧЕРНОГОРИЯ, США, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]