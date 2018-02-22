В ЕС осуждают нападение на посольство США в Черногории, ждут результатов расследования - дипломатический представитель

В Евросоюзе ожидают результатов расследования в связи с брошенным в посольство США в столице Черногории Подгорице взрывным устройством, заявила в четверг Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Все, что я могу вам сказать на данной стадии, это то, что мы следим за развитием ситуации. Расследование уже началось, и мы ожидаем его результатов", - сказала М.Коцьянчич на брифинге в Брюсселе.

"Как вы знаете, мы осуждаем насилие", - добавила она.