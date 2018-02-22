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СНГ 22.02.2018 18:04

Лавров считает нездоровой ситуацию с расширением НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление по поводу стремления НАТО продвигаться на восток, не учитывая мнение государств, находящихся в этом регионе.

"Нездоровая ситуация складывается, к сожалению, из-за попыток некоторых членов НАТО и Евросоюза нагнетать конфронтацию, продвигать Североатлантический альянс все дальше и дальше на восток, не сообразуясь с мнением населения той или иной страны, как это было в Черногории, как сейчас это пытаются сделать в Македонии, да и в Боснии и Герцеговине", - заявил С.Лавров на пресс-конференции в Белграде.

Он подчеркнул, что Россия привержена всем договоренностям, которые были достигнуты ранее и которые закреплены решениями СБ ООН, включая косовское урегулирование и урегулировании ситуации в Боснии и Герцеговине.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]