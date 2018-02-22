Лавров считает нездоровой ситуацию с расширением НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление по поводу стремления НАТО продвигаться на восток, не учитывая мнение государств, находящихся в этом регионе.

"Нездоровая ситуация складывается, к сожалению, из-за попыток некоторых членов НАТО и Евросоюза нагнетать конфронтацию, продвигать Североатлантический альянс все дальше и дальше на восток, не сообразуясь с мнением населения той или иной страны, как это было в Черногории, как сейчас это пытаются сделать в Македонии, да и в Боснии и Герцеговине", - заявил С.Лавров на пресс-конференции в Белграде.

Он подчеркнул, что Россия привержена всем договоренностям, которые были достигнуты ранее и которые закреплены решениями СБ ООН, включая косовское урегулирование и урегулировании ситуации в Боснии и Герцеговине.