Директор молдавской разведки отправлен в отставку

Парламент Молдавии утвердил в четверг отставку Виталия Пырлога с поста директора Службы информации и безопасности, которая является главной разведывательной спецслужбой Молдавии.

Председатель парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету Раиса Апольски отметила на заседании парламента, что В.Пырлог указал в своем заявлении, что "хочет покинуть должность директора СИБа, чтобы продолжить работу в Интерполе".

Ранее сообщалось, что В.Пырлог подал заявление об отставке в понедельник, менее чем через два месяца после назначения.

В.Пырлог занял пост директора СИБа 21 декабря 2017 г. сроком на пять лет. За его кандидатуру проголосовали 55 из 100 депутатов парламента.

В.Пырлог родился 28 июля 1974 г. В 1997 г. он получил диплом по специальности "Международное право" Международного независимого университета РМ. С 2001 по 2006 г. был представителем правительства РМ в Европейском суде по правам человека. С 20 сентября 2006 г. по 25 сентября 2009 г. занимал должность министра юстиции Молдавии.

В начале 2016 г. он был назначен председателем Комиссии по контролю за файлами Интерпола. В.Пырлог намеревался совместить эту работу с должностью директора СИБа Молдавии, однако в середине февраля решил подать в отставку, чтобы сосредоточиться на своей работе в Интерполе.