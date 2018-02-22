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Дальнее зарубежье 22.02.2018 18:47

В Брюсселе проводится полицейская операция против предполагаемой угрозы со стороны вооруженных людей

Вооруженный человек или целая группа людей с оружием могут находиться в одном из зданий брюссельской коммуны Форе, сообщили бельгийские СМИ в среду со ссылкой на местного бургомистра Марк-Жана Гиссельса.

В квартале площади Сен-Дени развернуты силы полиции и спасатели, а также спецбригада пожарных. По словам бургомистра, пострадавших пока нет.

При этом бургомистр заявил, что информация о вооруженных людях еще официально не подтверждена. Представитель полиции по связям с общественностью сослался на запрет давать информацию.

Согласно данным свидетелей, вооруженные полицейские находятся в состоянии боеготовности. На месте событий также присутствуют снайперы. Над площадью на низкой высоте барражирует вертолет.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ПОЛИЦИЯ, ОПЕРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]