В Брюсселе проводится полицейская операция против предполагаемой угрозы со стороны вооруженных людей

Вооруженный человек или целая группа людей с оружием могут находиться в одном из зданий брюссельской коммуны Форе, сообщили бельгийские СМИ в среду со ссылкой на местного бургомистра Марк-Жана Гиссельса.
В квартале площади Сен-Дени развернуты силы полиции и спасатели, а также спецбригада пожарных. По словам бургомистра, пострадавших пока нет.
При этом бургомистр заявил, что информация о вооруженных людях еще официально не подтверждена. Представитель полиции по связям с общественностью сослался на запрет давать информацию.
Согласно данным свидетелей, вооруженные полицейские находятся в состоянии боеготовности. На месте событий также присутствуют снайперы. Над площадью на низкой высоте барражирует вертолет.
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